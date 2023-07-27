Gempa M3,3 Guncang Tambrauw Papua Barat Daya

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 3,3 mengguncang Tambrauw, Papua Barat Daya, Kamis (27/7/2023) malam.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa mengguncang sekitar pukul 19:40 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:3.3, 27-Jul-2023 19:40:48WIB, Lok:0.43LS, 132.66BT (49 km TimurLaut TAMBRAUW-PAPUABRT), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )