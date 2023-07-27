Warga Benarkan Panji Gumilang Miliki Lahan Puluhan Hektare di Pulau Galang Kepri

KEPRI - Warga membernarkan bahwa Panji Gumilang memiliki lahan di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Hal itu setelah beredarnya video seorang pria mirip Panji Gumilang yang mengklaim memiliki lahan di Pulau Galang, seluas hampir 20 hektare,

Panji Gumilang bahkan disebut sudah membeli tanah tersebut pada 2019 lalu dan kini lahannya sudah ditanami berbagai tanaman.

Sepekan ini warga Batam dibuat heboh dengan video pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang yang akan membangun lahan pertanian dan galangan kapal di Pulau Galang Baru, Kota Batam.

Dalam video berdurasi lebih dari satu menit itu, Panji Gumilang mengklaim telah membeli lahan seluas 20 hektare di Pulau Galang Baru, atau sekitar 20 kilometer dari titik nol. Lahan tersebut dibeli Panji Gumilang dari seseorang bernama Ahua atau Rudi.

Kini pihak Panji Gumilang juga telah membuat parit pembatas di sejumlah titik lahannya hingga ke bibir pantai. Nantinya lahan itu akan dibagi menjadi sejumlah ruas untuk pertanian, perkebunan, hingga galangan kapal.