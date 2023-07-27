Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Pranowo Kunjungi Desa Mertasari, Ajak Warga Ngopi Bareng

Arif Budianto , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |02:30 WIB
BANJARNEGARA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak ngopi warga Desa Mertasari, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, Selasa (25/7/2023) malam. Kehadiran Ganjar disambut antusias warga.

Gubernur berambut putih itu sengaja meluangkan waktunya untuk mendengarkan aspirasi warga sekaligus memberikan solusi secara langsung lewat acara 'Ngopi Bareng Gubernur'.

Ganjar tiba di Desa Mertasari sekitar pukul 18.30 WIB. Warga setempat tampak berjajar di sepanjang jalan sambil mengarahkan kamera ponsel mereka ke mobil rombongan Gubernur yang melintas.

Bahkan, sebagian besar warga mulai dari anak-anak, bapak-bapak, hingga emak-emak telah mencegat di depan rumah kepala desa.

Ganjar pun menyapa dan menyalami warga sesaat setelah turun dari mobil. Beberapa saat setelah bertemu kepala desa, Ganjar kemudian menuju balai desa untuk 'Ngopi Bareng Gubernur'.

Warga pun tampak antusias mengikuti dialog pada malam itu. Ganjar mendapat banyak aspirasi dari warga. Antara lain, terkait perhatian kaum difabel, persoalan pupuk, pendidikan, hingga usulan pembangunan infrastruktur desa.

"Sebenarnya ini tradisi lama saya sebelum pandemi. Karena kalau kami bisa nginap di desa seperti ini, ngobrol. Antusias warga pasti seperti itu, semua akan ditanyakan. Bagaimana mengakses pendidikan, keluarganya gak mampu, usulan pertanian, bantuan benih dan pupuk. Itu semua bisa dijelaskan dan kita respon langsung," ujar Ganjar.

