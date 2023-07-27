Miliki Program-Program Jitu, Ganjar Sukses Turunkan Stunting di Jateng

TEGAL – Angka kasus stunting di Jawa Tengah menunjukkan penurunan signifikan pada masa kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo. Keberhasilan Ganjar menekan angka stunting ini tak lepas dari keberhasilan program-programnya.

Berdasarkan perhitungan elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM), stunting di Jawa Tengah tahun 2018 yakni 24,4 persen dan turun di 2019 menjadi 18,3 persen. Lalu tahun 2020 turun lagi 14,5 persen, 2021 menjadi 12,8 persen hingga pada 2022 berada di angka 11,9 persen.

Penurunan angka stunting itu membuktikan komitmen dan keseriusan Pemprov Jawa Tengah, beserta jajaran pemkab dan pemkot 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah, serta Forkopimda.

Di bawah kepemimpinan Ganjar, pemerintah Jateng meluncurkan program seperti Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng (5Ng), Jo Kawin Bocah, One Student One Client hingga terbaru Ganjar meluncurkan beras fortifikasi sebagai penambah gizi untuk ibu hamil.

Dampak nyata dari program-program ini, salah satunya terlihat dari penurunan angka stunting di Jateng.