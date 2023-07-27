Kejar Target, Ganjar Bakal Terus Kebut Penanganan Stunting

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terus mengejar target menurunkan kasus stunting. Sebagaimana target pemerintah yakni 14 persen di tahun 2024.

Upaya yang dilakukan Ganjar mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. "Kita tidak boleh berhenti penanganan stunting," ujarnya saat meninjau stunting dan penggunaan alat antroprometri kit di Posyandu Desa Kracak, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas pada Rabu 26 Juli 2023.

Menurut bakal calon presiden (Bacapres) Partai Perindo itu, ibu hamil harus diperhatikan agar terus memeriksakan kandungannya. Selain itu, dilakukan kegiatan lainnya seperti senam ibu hamil dan memberikan wawasan kepada perempuan yang baru hamil anak pertama.

"Mesti periksa (kandungan) 6 kali setidaknya dalam kehamilan diatur semuanya, asupan gizinya, suaminya mesti antar semuanya diberikan. Ini menurut saya cara yang bagus," kata Ganjar.

Ganjar mendapati Desa Kracak tidak memiliki anak stunting atau nol kasus stunting. Ganjar pun mengapresiasi penanganan stunting di Desa Kracak.

"Tadi saya melihat lagi diperiksa, nol yang stunting. Artinya perhatian para kader bagus sekali, bidan desa hebat, dokter di puskesmas, teman-teman kades juga bagus sehingga kita bisa mencegah sejak dari dini," ujarnya.

(Arief Setyadi )