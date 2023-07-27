Advertisement
HOME NEWS JATENG

Sosialisasikan Ganjar, Pena Mas dan Mahasiswa Afirmasi Gelar Fun Futsal di Semarang

Diana Aslamiyyah , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |19:17 WIB
Sosialisasikan Ganjar, Pena Mas dan Mahasiswa Afirmasi Gelar Fun Futsal di Semarang
Relawan Ganjar Gelar Fun Futsal di Semarang Jateng
A
A
A

SEMARANG – Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang terdiri dari Pergerakan Generasi Alumni Muda, Akademisi Undip, Unnes, UNS dan Pena Mas Ganjar mengadakan Fun Futsal bersama Mahasiswa Afirmasi di Merdeka Futsal, Sekaran, Semarang, Jawa Tengah.

"Fun Futsal kali ini kami mengajak mahasiswa afirmasi dari seluruh Indonesia kebetulan hari ini yang banyak ikutan adalah mahasiswa dari Indonesia bagian timur," ujar Koordinator Program Pena Mas Ganjar Farid Shalihudin, Kamis (27/7/2023).

Dikatakannya, kegiatan Fun Futsal ini diberikan kepada mahasiswa afirmasi di seluruh Indonesia agar mereka menyasar lebih banyak lagi segmentasi mahasiswa, tidak hanya yang ada di Jawa Tengah saja yang notabene sudah mengenal sosok Ganjar Pranowo.

"Kami ingin menunjukkan eksistensi sebagai episentrum pergerakan relawan Pak Ganjar kepada seluruh mahasiswa dari berbagai kalangan, terutama dari mahasiswa rantau, bukan hanya di wilayah Jawa Tengah saja," tuturnya.

Mahasiswa yang hadir kata dia memberikan tanggapan positif atas kegiatan yang dilakukan dan siap membantu Pena Mas Ganjar dalam menyosialisasikan Ganjar Pranowo. "Mereka mendukung dan antusias diajak kegiatan bareng kami hari ini," ujar Farid.

Halaman:
1 2 3
      
