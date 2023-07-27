Ganjar Cek Perbaikan Jalan Jumo-Muntung di Temanggung Hasil Bankeu Rp5 Miliar

TEMANGGUNG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengecek hasil perbaikan dan pelebaran Jalan Jumo-Muntung, Kabupaten Temanggung, Kamis (27/7/2023). Ganjar ingin memastikan penggunaan bantuan keuangan (Bankeu) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terlaksana baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Ini alhamdulillah bantuan keuangan ke Kabupaten Temanggung berjalan baik. Kira-kira pagu Rp5 miliar dengan pelaksanaan Rp4,8 miliar dan hasilnya bagus dan mulus," kata Ganjar.

Untuk menjaga kondisi jalan agar awet, Ganjar meminta kendaraan bermuatan tidak melebihi batas tonase. Bahkan, jika perlu, Ganjar meminta dilakukan operasi penegakan hukum. Perbaikan dan pelebaran jalan tersebut dilakukan sepanjang 5,8 kilometer.

"Memang setelah jalan ini bagus truk yang besar lewat sini. Sepertinya harus ada operasi penegakan hukum. Mereka rata-rata over tonase. Kapasitas 5-6 ton masih oke, tapi kalau melebihi ya mblesek (rusak)," tuturnya.

Dia mengaku ada beberapa bagian yang mengalami kerusakan. Namun, dipastikan akan segera dilakukan perbaikan karena masih masa pemeliharaan.

"Nanti akan diperbaiki. Hanya beberapa ada yang rusak karena ini masih masa pemeliharaan cek dan ricek ini penting untuk memastikan bahwa Bankeu kita ke seluruh kabupaten ke desa berjalan dengan baik. Ada kontraktornya nanti akan memperbaiki bagian yang rusak," katanya.