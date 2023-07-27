Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Cek Perbaikan Jalan Jumo-Muntung di Temanggung Hasil Bankeu Rp5 Miliar

Didik Dono , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |20:02 WIB
Ganjar Cek Perbaikan Jalan Jumo-Muntung di Temanggung Hasil Bankeu Rp5 Miliar
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo cek perbaikan jalan di Temanggung. (iNews/Didik Dono Hartono)
A
A
A

TEMANGGUNG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengecek hasil perbaikan dan pelebaran Jalan Jumo-Muntung, Kabupaten Temanggung, Kamis (27/7/2023). Ganjar ingin memastikan penggunaan bantuan keuangan (Bankeu) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terlaksana baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Ini alhamdulillah bantuan keuangan ke Kabupaten Temanggung berjalan baik. Kira-kira pagu Rp5 miliar dengan pelaksanaan Rp4,8 miliar dan hasilnya bagus dan mulus," kata Ganjar.

Untuk menjaga kondisi jalan agar awet, Ganjar meminta kendaraan bermuatan tidak melebihi batas tonase. Bahkan, jika perlu, Ganjar meminta dilakukan operasi penegakan hukum. Perbaikan dan pelebaran jalan tersebut dilakukan sepanjang 5,8 kilometer.

"Memang setelah jalan ini bagus truk yang besar lewat sini. Sepertinya harus ada operasi penegakan hukum. Mereka rata-rata over tonase. Kapasitas 5-6 ton masih oke, tapi kalau melebihi ya mblesek (rusak)," tuturnya.

Dia mengaku ada beberapa bagian yang mengalami kerusakan. Namun, dipastikan akan segera dilakukan perbaikan karena masih masa pemeliharaan.

"Nanti akan diperbaiki. Hanya beberapa ada yang rusak karena ini masih masa pemeliharaan cek dan ricek ini penting untuk memastikan bahwa Bankeu kita ke seluruh kabupaten ke desa berjalan dengan baik. Ada kontraktornya nanti akan memperbaiki bagian yang rusak," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139976//megawati-URJd_large.jpg
Ganjar Terima Pesan Khusus dari Megawati, Apa Saja?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement