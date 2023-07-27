Advertisement
HOME NEWS JATENG

Cek Perbaikan Jalan Jumo-Muntung di Temanggung, Ganjar : Hasilnya Bagus dan Mulus

Didik Dono , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |20:12 WIB
Cek Perbaikan Jalan Jumo-Muntung di Temanggung, Ganjar : Hasilnya Bagus dan Mulus
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo cek perbaikan jalan di Temanggung. (iNews/Didik Dono Hartono)
A
A
A

TEMANGGUNG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyebut perbaikan dan pelebaran Jalan Jumo-Muntung, Kabupaten Temanggung, Kamis (27/7/2023) berjalan dengan baik. Ia menyebut hasi perbaikan membuat jalan tersebut menjadi bagus dan mulus.

"Ini alhamdulillah bantuan keuangan ke Kabupaten Temanggung berjalan baik. Kira-kira pagu Rp5 miliar dengan pelaksanaan Rp4,8 miliar dan hasilnya bagus dan mulus," kata Ganjar.

Ganjar meminta kendaraan bermuatan tidak melebihi batas tonase untuk memelihara kondisi jalan. Jika diperlukan, Ganjar meminta dilakukan operasi penegakan hukum.

"Memang setelah jalan ini bagus truk yang besar lewat sini. Sepertinya harus ada operasi penegakan hukum. Mereka rata-rata over tonase. Kapasitas 5-6 ton masih oke, tapi kalau melebihi ya mblesek (rusak)," tuturnya.

Ganjar menyebut ada beberapa bagian yang rusak. Namun, ia memastikan akan segera dilakukan perbaikan karena masih masa pemeliharaan.

"Nanti diperbaiki. Hanya beberapa ada yang rusak karena ini masih masa pemeliharaan cek dan ricek ini penting untuk memastikan bahwa Bankeu kita ke seluruh kabupaten ke desa berjalan dengan baik. Ada kontraktornya nanti akan memperbaiki bagian yang rusak," katanya.

