Dilobi Ganjar Pranowo, 2 Perusahaan Rokok Besar Siap Beli Tembakau Petani Temanggung

TEMANGGUNG - Usai bertemu dengan petani tembakau di Festival Lembutan Bansari ke-4 di Temanggung, Gubernur Jawa Tengah, yang juga bacapres Partai Perindo, Ganjar Pranowo langsung menemui dua perusahaan pabrikan rokok besar, Kamis (27/7/2023).

Lobi itu dilakukan agar pabrikan rokok mau membeli tembakau hasil panen petani lokal.

Ganjar Pranowo pun bertolak ke gudang PT Gudang Garam di Kecamatan Bulu. Kedatangannya disambut langsung oleh Direktur PT Gudang Garam Temanggung, Tjong Yen. Sekira 30 menit, Ganjar menyampaikan aspirasi dari petani tembakau.

Selanjutnya, hal serupa juga dilakukan di PT Djarum Temanggung. Politikus berambut putib itu menemui Manajer Pembelian PT Djarum Temanggung, Iskandar.

"Baik Gudang Garam maupun Djarum kita sampaikan pembelian, tapi ini belum mulai memang dan panennya juga baru di beberapa titik, tadi saya sampaikan sama kawan petani untuk disiapkan dengan baik," ujar Ganjar Pranowo usai pertemuan.

Menurutnya, kualitas tembakau kali ini sangat bagus mengingat cuaca yang mendukung untuk masa panen, sehingga hasil panen dipastikan dapat terserap pabrikan secara maksimal.

"Insya Allah hasilnya akan baik, karena cuaca juga dalam kondisi baik," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, dirinya mengapresiasi langkah PT Djarum yang melakukan riset dan uji coba tembakau untuk bisa lebih berkualitas tanpa bergantung pada cuaca.

"Tapi yang menarik teman-teman di Djarum ini ada risetnya bagaimana tembakau itu ya bergantung sama cuaca, tapi rekayasanya lebih bisa dilakukan. Tadi uji coba direndam, percobaan selama ini sudah dilakukan, membikin hasilnya jauh lebih tangguh, sehingga kualitasnya terjaga tidak bergantung pada cuaca," ujarnya.