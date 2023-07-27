Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Dilobi Ganjar Pranowo, 2 Perusahaan Rokok Besar Siap Beli Tembakau Petani Temanggung

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |20:44 WIB
Dilobi Ganjar Pranowo, 2 Perusahaan Rokok Besar Siap Beli Tembakau Petani Temanggung
Ganjar Pranowo berbincang dengan petani tembakau (Foto : Humas Pemprov Jateng)
A
A
A

TEMANGGUNG - Usai bertemu dengan petani tembakau di Festival Lembutan Bansari ke-4 di Temanggung, Gubernur Jawa Tengah, yang juga bacapres Partai Perindo, Ganjar Pranowo langsung menemui dua perusahaan pabrikan rokok besar, Kamis (27/7/2023).

Lobi itu dilakukan agar pabrikan rokok mau membeli tembakau hasil panen petani lokal.

Ganjar Pranowo pun bertolak ke gudang PT Gudang Garam di Kecamatan Bulu. Kedatangannya disambut langsung oleh Direktur PT Gudang Garam Temanggung, Tjong Yen. Sekira 30 menit, Ganjar menyampaikan aspirasi dari petani tembakau.

Selanjutnya, hal serupa juga dilakukan di PT Djarum Temanggung. Politikus berambut putib itu menemui Manajer Pembelian PT Djarum Temanggung, Iskandar.

"Baik Gudang Garam maupun Djarum kita sampaikan pembelian, tapi ini belum mulai memang dan panennya juga baru di beberapa titik, tadi saya sampaikan sama kawan petani untuk disiapkan dengan baik," ujar Ganjar Pranowo usai pertemuan.

Menurutnya, kualitas tembakau kali ini sangat bagus mengingat cuaca yang mendukung untuk masa panen, sehingga hasil panen dipastikan dapat terserap pabrikan secara maksimal.

"Insya Allah hasilnya akan baik, karena cuaca juga dalam kondisi baik," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, dirinya mengapresiasi langkah PT Djarum yang melakukan riset dan uji coba tembakau untuk bisa lebih berkualitas tanpa bergantung pada cuaca.

"Tapi yang menarik teman-teman di Djarum ini ada risetnya bagaimana tembakau itu ya bergantung sama cuaca, tapi rekayasanya lebih bisa dilakukan. Tadi uji coba direndam, percobaan selama ini sudah dilakukan, membikin hasilnya jauh lebih tangguh, sehingga kualitasnya terjaga tidak bergantung pada cuaca," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/512/3038606/30-daerah-di-jateng-siaga-darurat-kekeringan-pj-gubernur-puncak-kemarau-juli-2Pigv4Bweo.jpg
30 Daerah di Jateng Siaga Darurat Kekeringan, Pj Gubernur: Puncak Kemarau Juli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/512/2859375/3-nama-calon-pengganti-ganjar-pranowo-sebagai-penjabat-gubernur-jateng-hnKpl6Uto7.jpg
3 Nama Calon Pengganti Ganjar Pranowo Sebagai Penjabat Gubernur Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/512/2859178/resmikan-kantor-dpd-kendal-partai-perindo-bagikan-kta-berasuransi-kecelakaan-gratis-H3d4Yz5tmD.jpg
Resmikan Kantor DPD Kendal, Partai Perindo Bagikan KTA Berasuransi Kecelakaan Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/05/512/2858179/didampingi-gibran-ganjar-pranowo-lepas-seratus-atlet-profesional-event-tour-de-borobudur-xxiii-KtPi4qNoja.jpg
Didampingi Gibran, Ganjar Pranowo Lepas Seratus Atlet Profesional Event Tour De Borobudur XXIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/03/512/2856880/majukan-jateng-mobil-dinas-ganjar-pranowo-dipenuhi-bingkisan-sayuran-dari-warga-boyolali-yLiEytoqUy.jpg
Majukan Jateng, Mobil Dinas Ganjar Pranowo Dipenuhi Bingkisan Sayuran dari Warga Boyolali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/512/2855334/ganjar-pranowo-jelaskan-kunci-penguatan-demokrasi-bQrPpJnbkL.jpg
Ganjar Pranowo Jelaskan Kunci Penguatan Demokrasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement