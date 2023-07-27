Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Pelaku Pencabulan Anak di Tulungagung Dituntut 11 Tahun Penjara

Anang Agus Faisal , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |02:43 WIB
Pelaku Pencabulan Anak di Tulungagung Dituntut 11 Tahun Penjara
Ketua RPA Perindo Jeannie Latumahina (Foto: MPI)
A
A
A

TULUNGAGUNG - Ketua RPA Partai Perindo Jeannie Latumahina menghadiri sidang tuntutan putusan terhadap terdakwa pencabulan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Tulungagung, Jawa Timur, Rabu 26 Juli 2023.

Adapun sidang tertutup ini dipimpin oleh hakim ketua Nanang Iskandar Zulkarnaen.

Jalannya sidang pencabulan anak dengan terdakwa Panirin, warga lingkungan 10 Ngunut ini dilaksanakan di ruang sidang Cakra dengan Jaksa Penuntut Umum Dwi Warastuti.

Sementara itu sidang dimulai dengan pembacaan dakwaan oleh JPU.

Jeannie Latumahina bersama dengan anggota RPA Perindo Tulungagung dengan seksama mengamati jalannya persidangan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement