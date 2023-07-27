Diduga Sakit Hati, Warga Bacok Kades di Pasuruan Pakai Celurit

PASURUAN - Kepala Desa (kades) Balunganyar berinisial SL di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dianiaya orang tak dikenal (OTK). Akibat terkena benda tajam, korban harus dilarikan ke puskesmas terdekat.

Polisi belum bisa mengetahui motif pelaku. Dugaan sementara pelaku sakit hati.

Dalam video amatir, SL harus dirawat di Puskemas Lekok usai dibacok OTK pada Rabu (27/7/2023) malam tadi. Orang nomor satu di pemerintahan desa Balonganyar itu mengalami luka di sabetan celurit di kepala dan kaki.

Peristiwa pembacokan itu bermula saat korban tengah duduk santai di sekitaran balai desa setempat.

Selanjutnya, ia didatangi seorang pria terduga pelaku. Tanpa basa-basi, pria itu lalu membacok korban dengan celurit di bagian kepala dan kaki.

SL berlari dan meminta tolong pada warga lainnya dan membawanya ke puskesmas setempat. Untuk pelakunya melarikan diri.

Polisi yang mendatangi lokasi kejadian meminta keterangan saksi kronologi kejadian.