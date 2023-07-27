Partai Perindo Sosialisasi KTA Berasuransi ke Kader di Blitar

BLITAR - Partai Perindo menyosialisasikan KTA berasuransi untuk para kadernya di kantor DPD Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Rabu, 26 Juli 2023.

Sosialisasi ini dihadiri oleh Jennie Latumahina Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo dapil 6 dan sejumlah caleg DPRD Kabupaten Blitar.

Partai Perindo memiliki program perlindungan bagi para kadernya, dengan memberikan kartu tanda anggota yang memuat premi asuransi. Asuransi ini dapat diklaim dengan total nilai Rp3,3 juta.

Hal ini menunjukan bahwa Partai Perindo merupakan partai yang modern dan peduli rakyat kecil. Partai besutan Hary Tanoesoedibjo ini bahkan juga gigih memperjuangkan perlindungan hak perempuan dan anak.

Jennie Latumahina yang juga Ketua Relawan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Partai Perindo ini mengatakan, kartu asusransi ini diberikan pada seluruh kader partai perindo.