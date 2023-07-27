Sosialisasi KTA Berasuransi, Caleg Perindo Jennie Latumahina: Sangat Bermanfaat untuk Masyarakat

BLITAR –Bacaleg DPR RI, dari Partai Perindo dapil 6, Jennie Latumahina menyosialisasikan KTA berasuransi untuk para kadernya di kantor DPD Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Rabu, 26 Juli 2023.

Jennie Latumahina yang juga Ketua Relawan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Partai Perindo ini mengatakan, kartu asuransi ini diberikan pada seluruh kader Partai Perindo.

“KTA berasuransi ini untuk memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan bagi seluruh kader,”ujarnya.

“Pastinya kartu ini punya manfaat untuk masyarakat. Karena di dalam kartu ini ada dana sebesar Rp3,3 juta. Untuk kecelakaan Rp300 ribu. Dan meninggal Rp3 juta yang bisa diklaim di rumah sakit, klinik dan lain sebagainya,” pungkasnya.

Hal ini menunjukan bahwa Partai Perindo merupakan partai yang modern dan peduli rakyat kecil. Partai besutan Hary Tanoesoedibjo ini bahkan juga gigih memperjuangkan perlindungan hak perempuan dan anak.