Perindo Blitar Akan Distribusikan 60 Ribu KTA Berasuransi ke Masyarakat

BLITAR –Bacaleg DPR RI, dari Partai Perindo dapil 6, Jennie Latumahina bersama Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Blitar, Edy Muklyson, menyosialisasikan KTA berasuransi untuk para kadernya di kantor DPD Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Rabu, 26 Juli 2023.

Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Blitar, Edy Muklyson, mengatakan, Partai Perindo memiliki program perlindungan bagi para kadernya, dengan memberikan kartu tanda anggota yang memuat premi asuransi.

Hal ini menunjukan bahwa Partai Perindo merupakan partai yang modern dan peduli rakyat kecil. Partai besutan Hary Tanoesoedibjo ini bahkan juga gigih memperjuangkan perlindungan hak perempuan dan anak.

BACA JUGA: Partai Perindo Sosialisasi KTA Berasuransi ke Kader di Blitar

“KTA berasuransi ini memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan bagi seluruh kader. Kartu ini tidak hanya diberikan kepada pengurus dan caleg, tapi juga pemilih Perindo,”ujar Edy.

Edy melanjutkan, KTA asuransi ini dapat diklaim dengan total nilai Rp3,3 juta. Oleh karena itu sangat bermanfaat bagi masyarakat