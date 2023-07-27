Irjen Agung Setya Jabat Kapolda, Polisi di Sumut Jalani Tes Narkoba

MEDAN - Personel Polisi yang bertugas di Markas Polda Sumatera Utara, menjalani tes narkoba lewat pemeriksaan urine yang digelar Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Sumut, Rabu (26/7/2023).

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, mengatakan pengecekan urine terhadap personel itu menindaklanjuti program 5 prioritas kita yakni Polda Sumut bersih dari narkoba. Pemeriksaan urine ini sendiri dilakukan secara acak terhadap sejumlah personel.

"Hasil pengecekan urine terhadap personel itu negatif mengonsumsi narkoba," kata Kombes Hadi.

Hadi menyebutkan, tes narkoba lewat pemeriksaan urine ini selanjutnya akan dilakukan terhadap personel di seluruh satuan kerja di bawah Polda Sumut. "Pemeriksaan juga akan dilakukan secara acak setiap harinya dengan melibatkan tim dari Bidang Kedokteran Kesehatan (Biddokes) Polda Sumut," ujar Hadi.