HOME NEWS SULSEL

Adiknya Ditegur karena Geber Motor, Pria di Makassar Nekat Busur Tetangga

Abdullah Nicolha , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |06:30 WIB
Adiknya Ditegur karena Geber Motor, Pria di Makassar Nekat Busur Tetangga
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

MAKASSAR – Seorang pria nekat membusur tetangganya sendiri karena tidak terima adiknya ditegur usai menggeber motor di dalam gang, di Jalan Tamajene, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Aksi tersebut sempat terekam video amatir warga. Dalam video viral itu, pelaku tiba-tiba membentangkan anak panah busur ke arah korban hingga mengenai pahanya kirinya. Korban yang tak terima langsung mengejar balik dan sempat memukul pelaku.

Beruntung puluhan warga sekitar langsung melerai aksi perkelahian dua pemuda tersebut hingga tidak ada korban jiwa.

Polisi yang menerima laporan tersebut langsung melakukan penyelidikan di lokasi hingga akhirnya menangkap pelaku dan mengamankan barang bukti anak panah.

Pelaku diketahui bernama Ariatman (35). Sementara korban, Andrianto (32) yang merupakan tetangga pelaku langsung dilarikan ke Rumah Sakit Pelamonia Makassar, untuk mendapatkan perawatan medis.

Kanit Reskrim Polsek Panakkukang, Iptu Armin Nurdin menyebutkan, kronologi kejadian dipicu lantaran pelaku tak terima adiknya ditegur oleh korban, usai melintas di pemukiman warga dengan ugal-ugalan.

“Antara pelaku dan korban sehari sebelumnya sempat terlibat perkalahian namun sempat didamaikan oleh warga sekitar,” ujarnya, Kamis (27/7/2023).

Halaman:
1 2
      
