Bacapres Perindo Ganjar Pranowo Buka Turnamen GP e-Sport di Makassar Secara Virtual

MAKASSAR - Bakal calon presiden (Bacapres) Partai Perindo, Ganjar Pranowo akan membuka turnamen GP e-Sport yang digelar oleh Miss GP, secara virtual, Jumat 28 Juli 2023.

Kegiatan tersebut akan digelar di pelataran parkir Mbuuk Coffeeshop, Jalan Andi Djemma, Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Miss GP adalah relawan Milenial Sulawesi Selatan Ganjar Pranowo yang terdiri dari para wanita milineal muda, dari berbagai profesi, dengan Ketua Hana Cisiwaaci yang juga selegram Makassar

Ketua Panitia Miss GP e-Sport, Hana Cisiwaaci mengatakan, turnamen ini berlangsung selama tiga hari yakni, Jumat 28 hingga 30 Juli 2023 pekan ini.

"Turnamennya selama tiga hari dan dibuka oleh Pak Ganjar Pranowo secara virtual," ujar Hana, Kamis (27/7/2023).

Dia menjelaskan, Ganjar Pranowo dihadirkan sebagai bentuk wujud kecintaan terhadap sosok Ganjar terhadap kaum milenial. Pembukaannya dilakukan sekira pukul 16.30 Wita.