INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMSEL

Ganjar Milenial Dorong Anak Muda Palembang Tingkatkan Kemampuan Komunikasi

Raniah Tamarisha , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |19:07 WIB
Ganjar Milenial Dorong Anak Muda Palembang Tingkatkan Kemampuan Komunikasi
Relawan Ganjar di Sumatera Selatan
A
A
A

PALEMBANG – Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ganjar Milenial Center (GMC) Sumatera Selatan bersama Gerakan Milenial Nusantara (GMN) Sumsel mendorong kaum muda tingkatkan kemampuan berkomunikasi melalui acara "Ayo Bicara: Pelatihan Public Speaking", di sebuah cafe, di Sekip Jaya, Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan.

Kepala Bidang Internal GMC Sumsel, Irfan Kholil mengatakan, public speaking adalah seni berbicara menggunakan teknik persuasif untuk menarik orang banyak.

Menurutnya, kemampuan berkomunikasi saat ini penting bagi kaum muda guna meningkatkan kepercayaan diri, membangun relasi, dan mampu menyampaikan ide maupun gagasannya dengan baik di tengah masyarakat.

"Hari ini kami ada kegiatan kolaborasi bersama Gerakan Milenial Nusantara dalam acara publik speaking ayo berbicara,” kata Irfan, Kamis (27/7/2023).

“Outputnya hari ini semoga peserta bisa meningkatkan diri agar berbicara di depan umum yang baik,"sambungnya.

Saat ini kata dia, kaum muda dewasa perlu bertansformasi dan berinovasi dengan berbagai kemampuan baik soft hingga hard skill supaya mampu bersaing secara global.

Lebih lanjut dia mengatakan, pembentukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan langkah harus dilakukan guna menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0 serta mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045.

"Untuk era sekarang dalam public speaking sangat penting karena lagi-lagi banyak kaum milenial yang memang masih kurang pede untuk menyampaikan berbicara di depan umum," tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris GMN Sumsel, Anwarul Fitro menambahkan, ada lima hal yang perlu diperhatikan agar melancarkan public speaking, mulai dari speaker atau pembicara, pesan yang disampaikan, cara mengirim pesan, dan lainnya.

