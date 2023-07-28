Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Taiwan Gelar Latihan Militer Han Kuang Lawan Invasi China, Kerahkan Helikopter Serbu hingga Lusinan Kendaraan Amfibi

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |06:30 WIB
Taiwan Gelar Latihan Militer Han Kuang Lawan Invasi China, Kerahkan Helikopter Serbu hingga Lusinan Kendaraan Amfibi
Taiwan latihan militer merespons serangan China (Foto: BBC)
A
A
A

TAIWANTaiwan terus mengerahkan berbagai upaya untuk mengantisipasi serangan China. Salah satunya yakni dengan menggelar latihan militer. Ini terlihat ketika sekelompok helikopter serang terbang rendah di atas pantai Taiwan utara yang merupakan respons dari tanda invasi pertama.

Mengikuti di belakang, sekelompok besar helikopter serbu berwarna hijau tua sarat dengan pasukan.

Kemudian dari balik bukit pasir rendah, dua lusin kendaraan serbu amfibi bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan di sepanjang pantai yang luas, jejak mereka mengaduk-aduk pasir. Segera mereka menurunkan puluhan tentara.

Selama beberapa menit tampaknya para pembela Taiwan telah tertangkap basah.

Tapi kemudian sirene meraung, tentara bersenjata berat berlarian di sepanjang parit, rentetan tembakan senapan mesin berat. Dari hutan terdekat datang tank tempur dan kendaraan lapis baja, senjata mereka menggelegar.

Helikopter serang Apache meraung di atas perbukitan, memberondong pasukan penyerang. Pantai meletus dengan ledakan keras. Penjajah ditembaki, lalu diusir kembali. Invasi ditaklukkan. Taiwan aman.

Semuanya memakan waktu sekitar 20 menit.

      
