Berhasil Rebut Desa Staromaiorske, Ukraina Klaim Keberhasilan saat Pertempuran di Selatan Semakin Intensif

Ukraina klaim keberhasilan saat pertempuran di selatan semakin intensif (Foto: Kantor Kepresidenan Ukraina)

UKRAINA - Militer Ukraina mengatakan telah sukses di salah satu garis depan di tenggara Ukraina, sementara para pejabat Barat berbicara tentang dorongan besar yang terjadi.

Dalam sebuah video yang diterbitkan oleh Presiden Zelensky, pasukan Ukraina mengatakan mereka telah merebut desa Staromaiorske.

Sebelumnya, militer Ukraina mengatakan pihaknya "memperkuat posisi" yang telah dicapai di daerah yang sama, di sebelah timur kota Zaporizhzhia.

Ukraina belum mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah meningkatkan serangan balasannya.

Namun Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan serangan Ukraina telah "secara signifikan" meningkat.

Dia mengatakan kepada wartawan di St Petersburg bahwa mereka tidak berhasil. "Semua upaya serangan balik dihentikan, dan musuh dipukul mundur dengan banyak korban,” terangnya, dikutip BBC.

Pemimpin milisi yang didukung Rusia Aleksandr Khodakovsky membantah Putin, dengan mengatakan Ukraina secara metodis telah menembaki Staromaiorske selama beberapa hari dan memperoleh keuntungan, bertahan di pinggiran dan terus maju.