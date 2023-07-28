Kudeta Niger, Markas Besar Partai Penguasa Diserang dan Dibakar Usai Presiden Bazoum Digulingkan

NIGER - Pendukung kudeta di Niger telah menyerang dan membakar markas besar partai presiden yang digulingkan, serta membakar mobil di luar.

Sekelompok kecil pelaku pembakaran melepaskan diri dari unjuk rasa dukungan yang lebih besar bagi para pemimpin kudeta di luar parlemen, di mana bendera Rusia dipajang.

Tentara sekarang telah memberikan dukungannya kepada pasukan yang menahan Presiden Mohamed Bazoum pada Rabu (26/7/2023).

Rusia bergabung dengan negara lain dan Perserikatan Bangsa-Bangaa (PBB) menyerukan pembebasan Bazoum.

Pria berusia 64 tahun, yang terpilih sebagai Presiden Niger dua tahun lalu, adalah sekutu utama Barat dalam perang melawan militan Islam di Afrika Barat.

Adapun Amerika Serikat (AS) dan Prancis, bekas kekuatan kolonial, keduanya memiliki pangkalan militer di negara kaya uranium itu - dan mengutuk kudeta tersebut.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menelepon Bazoum menjanjikan "dukungan tak tergoyahkan" Washington.

Bazoum sempat menuliskan cuitan di Twitter pada Kamis (27/7/2023) pagi.

"Pencapaian yang diperoleh dengan susah payah akan dijaga. Semua orang Niger yang mencintai demokrasi dan kebebasan akan memastikannya,” tulisnya.