Diduga Kabur, Gadis Autis yang Hilang Selama 4 Tahun Mendadak Muncul di Kantor Polisi

Gadis yang hilang 4 tahun lalu mendadak muncul di kantor polisi (Foto: Departemen Polisi Glendale)

MONTANA - Seorang gadis Arizona yang menghilang hampir empat tahun lalu muncul di kantor polisi di Montana.

Ribuan laporan masuk ke Biro Investigasi Federal (FBI) dan Pusat Anak Hilang dan Tereksploitasi sejak Alicia Navarro diduga kabur pada 2019.

Pada Selasa (25/7/2023), polisi di kampung halamannya di Glendale, Arizona, mengatakan dia telah melapor ke departemen kepolisian sekitar 40 mil (64 km) dari perbatasan AS-Kanada.

Pada konferensi pers yang digelar Selasa (25/7/2023), juru bicara polisi Glendale Jose Santiago mengatakan Alicia, sekarang berusia 18 tahun, berjalan sendirian ke kantor polisi Montana dan mengidentifikasi dirinya.

Dia meminta bantuan untuk menghapusnya dari daftar remaja yang hilang tetapi tampak aman, sehat dan bahagia.

Santiago menambahkan bahwa dia tampaknya sengaja meninggalkan rumah dan tidak dalam "masalah apa pun".

Tidak jelas bagaimana Alicia sampai ke Montana, yang jaraknya lebih dari 1.200 mil (1.900 km) dari rumahnya, dan kasusnya masih dalam penyelidikan.