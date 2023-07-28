Ledakan Bom di Masjid Syiah di Damaskus Tewaskan Setidaknya 6 Orang

DAMASKUS - Sebuah bom yang dipasang di sebuah kendaraan meledak di luar Masjid Syiah, Sayeda Zeinab di selatan ibu kota Suriah Damaskus pada Kamis, (27/7/2023), menewaskan beberapa orang dan melukai lainnya, lapor media pemerintah Suriah.

Seorang reporter untuk televisi pemerintah Suriah mengatakan jumlah korban tewas awal menunjukkan sebanyak enam orang mungkin telah meninggal. Stasiun tersebut menyiarkan cuplikan bagian depan mobil yang hangus.

Seorang warga mengatakan kepada Reuters bahwa dia mendengar ledakan keras sekira pukul 17:30 waktu setempat. Pasukan keamanan telah menutup daerah itu setelah ledakan tersebut.

Itu adalah serangan kedua minggu ini di kuil. Dua orang terluka dalam ledakan terpisah pada Selasa, (25/7/2023). Ini adalah musim ramai untuk tempat suci karena Muslim Syiah berduyun-duyun ke sana untuk menandai masa berkabung Asyura.