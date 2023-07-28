Suhu Tinggi Landa Seluruh Wilayah AS, Biden Umumkan Langkah untuk Atasi Panas Ekstrem

WASHINGTON, DC — Dengan gelombang panas yang melanda seluruh Amerika Serikat (AS), Presiden Joe Biden pada Kamis (27/7/2023) mengumumkan langkah-langkah baru untuk melindungi para pekerja, meningkatkan prakiraan cuaca, dan membuat air minum lebih mudah diperoleh.

Pengumuman itu muncul karena hampir 40% penduduk AS menghadapi risiko terkait panas tinggi, menurut Badan Cuaca Nasional.

Suhu tinggi melanda negara-negara bagian Barat Daya AS bulan ini, dan lebih banyak panas diperkirakan terjadi di Barat Tengah dan Timur Laut AS dalam beberapa hari mendatang.

Fenomena ini adalah masalah dunia, dan para ilmuwan memperhitungkan, bulan Juli akan menjadi bulan terpanas dalam sejarah.