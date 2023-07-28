Bertemu Pejabat Afrika, Prigozhin Terlihat di Rusia Pertama Kali Sejak Pemberontakan Wagner

Pimpinan Grup Wagner Yevgeny Prigozhin dan Pejabat Republik Afrika Tengah Freddy Mapouka. (Foto: Dmytry Syty)

LONDON - Pemimpin pasukan tentara bayaran Wagner, Yevgeny Prigozhin difoto di St Petersburg selama KTT Afrika-Rusia minggu ini. Prigozhin sebelumnya disebut berada di Belarusia menyusul pemberontakan di Rusia yang gagal bulan lalu.

Prigozhin terlihat bersalaman dengan Dubes Freddy Mapouka, seorang pejabat senior Republik Afrika Tengah (RAT).

Foto itu diposting di Facebook oleh Dmitri Syty, yang kabarnya mengelola operasi Wagner di RAT.

Ini adalah penampakan Prigozhin pertama yang dikonfirmasi di Rusia sejak pemberontakan Wagner yang gagal pada Juni.

Pertemuan Prigozhin dan Mapouka berlangsung di Hotel Trezzini Palace di St Petersburg, BBC Verify mengkonfirmasi.

BBC Verify menggunakan perangkat lunak pengenal wajah untuk membandingkan foto pejabat RAT yang diketahui dengan gambar yang menampilkan Prigozhin dan mendapatkan 99% kecocokan, yang menunjukkan bahwa kedua gambar tersebut adalah pria yang sama.

Detail interior yang terlihat di latar belakang foto juga cocok dengan Hotel Trezzini Palace yang menurut media Rusia dimiliki oleh Prigozhin.

Lanyard, atau kalung identitas yang dikenakan oleh Mapouka memiliki pola yang khas, identik dengan lanyard resmi yang dikenakan oleh para delegasi di KTT Afrika-Rusia.