Ditahan Saat Kudeta, Presiden Niger Mohamed Bazoum dalam Keadaan Sehat

NIAMEY - Presiden Niger Mohamed Bazoum dalam keadaan sehat setelah ditawan oleh pengawalnya sendiri dalam kudeta yang terjadi di negara Afrika Barat itu, kata menteri luar negeri Prancis Catherine Colonna.

Colonna mengatakan Bazoum telah berbicara dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan menambahkan ada "jalan keluar" bagi para komplotan kudeta jika mereka mendengarkan komunitas global.

Pada Kamis, (27/7/2023) pendukung kudeta menyerang markas partai presiden yang digulingkan.

Mereka membakarnya, melempari batu dan membakar mobil di luar. Sekelompok kecil pelaku pembakaran memisahkan diri dari unjuk rasa dukungan yang lebih besar bagi para pemimpin kudeta di luar parlemen, di mana bendera Rusia dipajang.

Tentara sekarang telah memberikan dukungannya kepada pasukan yang menahan Bazoum pada Rabu, (26/7/2023). Rusia telah bergabung dengan negara lain dan PBB menyerukan pembebasannya.