Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Jepang Krisis Populasi, Angka Kelahiran Turun Drastis ke Rekor Terendah

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |18:57 WIB
Jepang Krisis Populasi, Angka Kelahiran Turun Drastis ke Rekor Terendah
Foto: Reuters.
A
A
A

TOKYOJepang mengalami penurunan populasi di setiap prefekturnya pada 2022, dengan jumlah total penduduk turun hampir 800.000 jiwa, menurut data kementerian urusan dalam negeri Jepang. Angka-angka ini menandai dua rekor baru yang suram di negara yang mengalami krisis demografis itu.

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menyebut tren itu sebagai krisis dan berjanji untuk mengatasi situasi tersebut. Tetapi, kebijakan nasional sejauh ini gagal mengurangi penurunan populasi, meskipun upaya bersama dari kota-kota kecil telah berhasil.

Data baru yang dirilis pada Rabu, (26/7/2023) menunjukkan kematian mencapai rekor tertinggi lebih dari 1,56 juta sementara hanya ada 771.000 kelahiran di Jepang pada 2022. Ini pertama kali jumlah bayi baru lahir turun di bawah 800.000 sejak pencatatan dimulai, demikian dilansir Guardian.

Bahkan peningkatan penduduk asing tertinggi sepanjang masa lebih dari 10%, menjadi 2,99 juta, tidak dapat menghentikan penurunan total populasi, yang telah menurun selama 14 tahun berturut-turut menjadi 122,42 juta pada 2022.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/18/3140835/menteri_pertanian_jepang_taku_eto_mengundurkan_diri-4DoK_large.jpg
Menteri Pertanian Jepang Mundur Gara-Gara Bilang Tak Pernah Beli Beras 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/18/3140421/menteri_pertanian_jepang_taku_eto-i6k2_large.jpg
Kontroversi Menteri Jepang, Pamer Tidak Pernah Beli Beras Berujung Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038320/pria-ini-rela-makan-hemat-selama-21-tahun-demi-menabung-rp10-miliar-untuk-pensiun-dini-7ZalYAxl4h.jpg
Pria Ini Rela Makan Hemat Selama 21 Tahun Demi Menabung Rp10 Miliar untuk Pensiun Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/18/3030441/as-kirim-lusinan-jet-tempur-baru-ke-pangkalan-jepang-senilai-rp163-triliun-E6lC6iloIi.jpg
AS Kirim Lusinan Jet Tempur Baru ke Pangkalan Jepang Senilai Rp163 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/18/3005658/agama-warga-negara-jepang-dan-jumlah-pengikutnya-sUCvAvNzU9.jpg
Agama Warga Negara Jepang dan Jumlah Pengikutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/18/3003910/kenapa-orang-indonesia-di-jepang-sangat-banyak-6eSWjm5eiA.jpg
Kenapa Orang Indonesia di Jepang Sangat Banyak?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement