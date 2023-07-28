Duh! Turis Asing Ciuman di Pura Lempuyang, Videonya Viral di Media Sosial

BALI - Viral di media sosial, wisatawan asing berciuman di areal suci Pura Lempuyang, di Desa Adat Purwayu, Kecamatan Abang, Karangasem. Video ini sontak mendapat kecaman di media sosial, karena dianggap menodai kesucian pura.

Dalam tayangan terlihat, wisatawan asing itu melamar kekasihnya di Pura Lempuyang. Namun usai di lamar, keduanya spontan berciuman. Pihak desa adat pun menggelar upacara pembersihan di areal tersebut

“Desa Adat Purwayu langsung mengambil tindakan pada hari ini,” ujar Bendesa Adat Purwayu, Nyoman Jati, Jumat (28/7/2023).

Dikatakan Nyoman, Desa Adat menggelar upacara ngerebu atau upacara pembersihan seluruh areal Pura Lempuyang khususnya di areal kejadian disucikan secara niskala.

“Kita berharap kejadian serupa tak terulang kembali dan wisatawan yang berkunjung dapat mematuhi aturan saat berwisata ke Pura Lempuyang,” pungkasnya.

