3 Fakta Calon Panglima TNI Pengganti Laksamana Yudo Margono

JAKARTA – Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akan memasuki masa pensiun pada 1 Desember 2023. Sosok penggantinya mulai digadang-gadang.

Dalam waktu kurang dari 5 bulan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal memilih dan mengangkat perwira tinggi untuk menempati jabatan puncak di struktur TNI tersebut.

Berikut fakta-faktanya:

1. Matra Udara dan Darat

Calon pengganti Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akan jatuh ke matra udara atau matra darat. Penilaian itu didasari jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengikuti pola rotasi seperti yang sudah dijalani.

"Kalau ikut pola rotasi tentunya akan ke matra udara atau darat ya," ujar Anggota Komisi I DPR RI Ahmad Rizki Sadig, saat dihubungi, Kamis 27 Juli 2023.

2. Semua Kepala Staf TNI Punya Kapasitas

Menurut Rizki, seluruh Kepala Staf TNI juga memiliki kapasitas mumpuni untuk menjadi Panglima TNI. Namun, kata dia, penunjukan Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.