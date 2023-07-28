Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

3 Fakta Calon Panglima TNI Pengganti Laksamana Yudo Margono

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |08:03 WIB
3 Fakta Calon Panglima TNI Pengganti Laksamana Yudo Margono
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono (Foto: MPI)
JAKARTA – Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akan memasuki masa pensiun pada 1 Desember 2023. Sosok penggantinya mulai digadang-gadang.

Dalam waktu kurang dari 5 bulan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal memilih dan mengangkat perwira tinggi untuk menempati jabatan puncak di struktur TNI tersebut.

Berikut fakta-faktanya:

1. Matra Udara dan Darat

 

Calon pengganti Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akan jatuh ke matra udara atau matra darat. Penilaian itu didasari jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengikuti pola rotasi seperti yang sudah dijalani.

"Kalau ikut pola rotasi tentunya akan ke matra udara atau darat ya," ujar Anggota Komisi I DPR RI Ahmad Rizki Sadig, saat dihubungi, Kamis 27 Juli 2023.

2. Semua Kepala Staf TNI Punya Kapasitas

Menurut Rizki, seluruh Kepala Staf TNI juga memiliki kapasitas mumpuni untuk menjadi Panglima TNI. Namun, kata dia, penunjukan Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171362/panglima_tni-1b7q_large.jpg
Panglima TNI Beri Semangat Korps Kadet RI: Jangan Pandang Status, Masa Depan Ada di Tanganmu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/338/3166828/istigisah-A8BN_large.jpg
Istighosah Ribuan TNI & Ustaz Adi Hidayat, Doa dan Iman Perkuat Persatuan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/512/3137718/panglima_tni_melakukan_peninjauan-4gU5_large.jpg
Transformasi Prajurit TNI: Mahir Bahasa Asing, Andal Kuasai Alutsista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/337/3134827/panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-qcrX_large.jpg
Panglima TNI Tanamkan Nilai Kepemimpinan dan Nasionalisme ke Siswa SMA Taruna Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/337/3118570/masjid-HaVm_large.jpg
Panglima TNI Resmikan Masjid Jami Ar-Rohman, Ini Filosofi Kubah Baret Bintang 4 dan Menara Tongkat Komando
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/337/3111730/prabowo_pimpin_sidang_perdana_dewan_pertahanan_nasional-Bv0Z_large.jpg
Panglima TNI Hadiri Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional
