INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Magnitudo 4,1 Guncang Mamasa Sulbar

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |07:23 WIB
Gempa Magnitudo 4,1 Guncang Mamasa Sulbar
Gempa (Ilustrasi/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo 4,1 mengguncang wilayah Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar), Jumat 28 Juli 2023, pukul 06.49 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa berada di kedalaman 10 km.

Sementara itu, pusat gempa berada di 8 km tenggara Masama pada koordinat 2.97 Lintang Selatan – 119.37 Bujur Timur.

“Gempa Mag:4.1, 28-Jul-2023 06:49:52WIB, Lok:2.97LS, 119.37BT (8 km Tenggara MAMASA-SULBAR), Kedlmn:10 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum ada informasi lebih lanjut mengenai dampak gempa.

“Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
