Viral Siswa SMA di Jambi Pukul Temannya Dalam Kelas, Ini Penjelasan Sekolah

JAMBI – Viral video aksi penganiayaan seorang siswa SMA terhadap temannya di kelas. Peristiwa ini di Kabupaten Bungo, Jambi. Akibat kejadian tersebut, orangtua korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bungo.

Dalam video itu, tampak awalnya pelaku bergurau dengan korban. Kemudian pelaku merangkul dan menghempas korban hingga tersungkur ke lantai. Tak hanya itu, saat korban ingin berdiri, pelaku kembali memukul dengan tangan kanan di bagian kepala serta meloncat dan menedang korban hingga kembali terpental.

Dari informasi yang dihimpun, peristiwa itu terjadi pada Rabu (26/7/2023) sekira pukul 11.45 WIB. Saat korban berada dalam kelas IPA, tiba-tiba rekanannya yang beda kelas datang dan langsung memukul korban.

Di dalam video hanya terlihat satu orang, tapi di luar kelas korban kembali dikeroyok siswa lainnya.

Akibat pengeroyokan tersebut, korban mengalami luka gores dan mengeluh sakit di bagian tubuh yang dipukuli. Tak hanya itu, usai insiden yang tak pantas tersebut anaknya selalu murung dan demam hingga tidak mau masuk sekolah.

Dari kejadian tersebut, pihak orang tua korban telah melaporkan kejadian itu ke pihak berwajib. Pasalnya tidak hanya sekali, korban sudah sering mendapatkan penganiayaan dari rekannya tersebut.

Terkait kejadian ini, Wakil Kurikulum SMAN 12 Bungo, Safri membenarkan apa yang terjadi dalam video tersebut terjadi di sekolahnya dan merupakan murid SMAN 12 Bungo.

Pihak sekolah sudah berusaha mendudukkan kedua belah pihak. Namun, pihak korban tidak hadir dan korban juga tidak masuk sekolah. Pihak sekolah juga mengetahui orang tua korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bungo.