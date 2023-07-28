Haru, Jelang Purnatugas Satgas Yonif 143/TWEJ Pamit ke Masyarakat Papua

JAKARTA - Sebagaimana bunyi pepatah Ada Pertemuan Pasti Ada Perpisahan, inilah yang terjadi pada para prajurit TNI yang mengemban tugas sebagai Satuan Pengaman Perbatasan RI-PNG di Tanah Papua. Tidak hanya menjaga kedaulatan negara, mereka juga bersosialisasi dan membaur bersama rakyat untuk membantu mengatasi kesulitan dan meningkatkan kesejahteraan.

Seperti halnya Batalyon Infanteri 143/Tri Wira Eka Jaya, menjelang berakhirnya masa penugasannya berpamitan dengan mengundang masyarakat datang ke seluruh Pos jajaran terpusat di Kipur I, Kampung Yabanda, Distrik Web, Kabupaten Keerom, Papua, Kamis (27/7/2023).

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat atas kerjasama yang terjalin selama ini.

Komandan Satgas Yonif 143/TWEJ Letkol Inf Ari Iswoyo Timor, dalam keterangannya menyampaikan,

"Sebagaimana telah saya perintahkan kepada pos jajaran menjelang purna tugas kami di tanah papua ini untuk mohon diri kepada masyarakat walaupun masih beberapa hari ke depan kami meninggalkan tanah Papua menuju Lampung yang merupakan home base kami," kata Komandan Satgas Yonif 143/TWEJ Letkol Inf Ari Iswoyo Timor, dalam keterangannya yang diterima, Jumat ((28/7/2023).

Dipimpin Dankipur I Satgas Yonif 143/TWEJ Kapten Inf Agus Rahman sebagai perwakilan Satgas mengundang tokoh masyarakat dan warga Kampung Yabanda, Whiyala dan Yaffi melaksanakan acara tersebut yang diakhiri dengan ramah tamah. Tampak keharuan dari masyarakat karena sebentar lagi akan ditinggalkan para Pendekar Gunung Beranti Satgas Yonif 143/Tri Wira Eka Jaya.

"Suasana haru dan bahagia bersama kami rasakan setelah sekian lama bersama dalam suka dan duka, secara fisik kami akan berpisah tetapi secara emosional hubungan kami tetap akan abadi dengan seluruh masyarakat Papua," kata Dansatgas.