INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Hilang Dua Hari, Pria Ditemukan Tewas Tenggelam di Muara Padang

Rus Akbar , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |15:33 WIB
Hilang Dua Hari, Pria Ditemukan Tewas Tenggelam di Muara Padang
Evakuasi korban tenggelam. (Foto: Basarnas)
A
A
A

PADANG - Eri Mawardi alias Kobeng (45) yang tenggelam di Muara Padang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di Dermaga Muara Padang, Kota Padang, Sumatera Barat. Korban ditemukan oleh tim SAR gabungan tidak jauh dari lokasi awal yang dilaporkan.

"Korban meninggal dunia, sekarang dibawa ke RS Bhayangkara Polda Sumbar sebelum diserahkan ke pihak keluarga," kata Kepala Kantor SAR Padang, Abdul Malik, Jumat (28/7/2022).

Abdul menjelaskan, Kobeng ditemukan pada hari kedua pasca-hilang. Pada hari pertama, keberadaan korban tidak ditemukan oleh Tim SAR gabungan. "Hasil pencarian pada Kamis (27/7/2023) malam, nihil. Saat ini kami lanjutkan lagi pencarian terhadap korban," ucapnya.

Petugas dari Kantor SAR Padang menggunakan perahu karet untuk mencari korban. Tim juga dibantu perahu dari Satuan Patroli (Satrol) dan Polisi Perairan dan Udara (Polairud). Kejadian ini berawak setelah korban mengambang di Perairan Muaro Padang, Kecamatan Padang Barat.

Kejadian ini dilaporkan terjadi pada Kamis (27/7/2023) malam yang membuat masyarakat geger. "Saya lagi memancing, tiba-tiba ada seorang pria mengambang," kata salah seorang saksi mata, Michael (33).

Michael mengatakan, pria tersebut terlihat mengambang di sekitar kapal yang tengah bersandar di dermaga Muara Padang, lalu kemudian menghilang. "Padang itu sempat mengambang dan, mulut berbusa, tertelungkup kemudian tenggelam ke dasar Muara," katanya.

Halaman:
1 2
      
