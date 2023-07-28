Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pacu Semangat Belajar, Ketum Bhayangkari Berikan Bantuan ke TK Kemala di Maumere

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |17:43 WIB
Pacu Semangat Belajar, Ketum Bhayangkari Berikan Bantuan ke TK Kemala di Maumere
Ketum Bhayangkari Juliati Sigit Prabowo (Foto: Dok)
JAKARTA - Ketua Umum Bhayangkari, Juliati Sigit Prabowo bersama rombongan melakukan kunjungan istimewa ke TK Kemala Bhayangkari Maumere pada Kamis 27 Juli 2023.

Dalam rangkaian kunjungan ini, Ketua Umum Bhayangkari dan rombongan melakukan peninjauan ruangan di TK Kemala Bhayangkari Maumere.

Selanjutnya, mereka melakukan penyerahan bantuan fasilitas sekolah berupa buku, tas, alat tulis, dan snack sebanyak 8 koli untuk siswa-siswi yang terdiri dari perlengkapan sekolah. Bantuan tersebut bertujuan untuk membantu kelancaran proses belajar mengajar bagi para siswa-siswi TK Kemala Bhayangkari Maumere.

Kunjungan ini juga menjadi momentum untuk mendukung upaya pencegahan penyakit rabies di wilayah tersebut. Ketua Umum Bhayangkari bersama rombongan menyerahkan dosis vaksinasi rabies, yang terdiri dari Vaksin Anti Rabies (VAR) sebanyak 2 koli, Serum Anti Rabies (SAR) sebanyak 2 koli, serta perlengkapan vaksinasi berupa spuit, alkohol swab, dan kartu vaksin.

Dalam suasana yang penuh keakraban, Ketua Umum Bhayangkari Ny. Juliati Sigit Prabowo juga menyempatkan diri untuk bersosialisasi dengan murid-murid TK Kemala Bhayangkari Maumere. Para anak-anak yang riang gembira menyambut kehadiran rombongan tersebut, menunjukkan semangat mereka dalam belajar dan bermain.

Kunjungan Ketua Umum Bhayangkari ini diharapkan dapat memberikan semangat baru bagi siswa-siswi TK Kemala Bhayangkari Maumere dalam mengejar cita-cita mereka dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan penyakit rabies melalui vaksinasi.

