INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Lestarikan Kerajinan Lokal, Ketum Bhayangkari Kunjungi Sanggar Tenun Ikat Khas Sikka

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |18:01 WIB
Lestarikan Kerajinan Lokal, Ketum Bhayangkari Kunjungi Sanggar Tenun Ikat Khas Sikka
Ketum Bhayangkari Juliati Sigit Prabowo sambangi Sanggar Tenun Khas Sikka (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Bhayangkari, Juliati Sigit Prabowo beserta rombongan melakukan kunjungan bersejarah ke Sanggar Tenun Ikat Lepo Lorun yang terletak di Dusun Lalat, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka pada Kamis 27 Juli 2023.

Destinasi wisata ini dikenal sebagai tempat yang menghadirkan berbagai jenis kain adat daerah Kabupaten Sikka serta menampilkan proses pembuatannya.

Dengan antusias, Juliati Sigit Prabowo menyaksikan langsung proses pembuatan di Sanggar Tenun Ikat Lepo Lorun. Dari proses pemetikan kapas hingga pemisahan kapas dengan biji kapas, proses kintal kapas menjadi benang, hingga proses pencelupan atau pewarnaan benang menggunakan bahan-bahan alami.

Proses itu dipandu dengan cermat oleh Nona Ferni yang merupakan karyawan Lepo Lorun.

Tak hanya menjadi penonton, Ketua Umum Bhayangkari juga turut mencoba mengenakan kain adat yang diproduksi di Sangar Tenun Ikat Lepo Lorun. Kain itu merupakan hasil dari proses tenun yang luar biasa dan bernilai tinggi dari segi seni dan keindahan.

Selanjutnya, rombongan juga melanjutkan kunjungan ke Capa Resort Maumere untuk melihat hasil produk dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan karya-karya para anggota Bhayangkari Daerah NTT.

Kunjungan ini menjadi momen berharga dalam mendukung pariwisata dan pengembangan kebudayaan lokal, serta memberikan apresiasi terhadap kerajinan dan karya-karya masyarakat NTT.

