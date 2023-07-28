Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Ganjar Pranowo Hadiri Reuni FH UGM 87, Kenang Diskusi Sor Seng

Eka Setiawan , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |02:51 WIB
Ganjar Pranowo Hadiri Reuni FH UGM 87, Kenang Diskusi <i>Sor Seng</i>
Ganjar Pranowo reunian (Foto: MPI)
SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri reuni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Angkatan 87, Kamis (27/7/2023) malam. Beberapa bahasan cerita lama terjadi di sana, salah satunya soal aktivitas “sor seng”.

“Sor seng itu dulu tempat parkiran, sehingga kalau kita ke kampus sering nongkrong di situ kemudian kita diskusi banyak hal, kadang-kadang cerita tentang kuliah, ngomongin dosen dan cerita organisasi yang lain. Banyak sekali,” kenang Ganjar yang juga Bakal Capres yang didukung Partai Perindo ini saat diwawancarai di kegiatan tersebut.

Rekan satu angkatan Ganjar, Nururin Pikarini, mengenang dulu sering satu kepanitiaan bersama Ganjar Pranowo ketika masih bersama-sama kuliah di FH UGM 87. Mereka bersama kawan-kawan lainnya satu angkatan kerap membuat seminar hingga acara olahraga.

“Mas Ganjar itu aktif di Majestic (Mahasiswa Pecinta Alam FH UGM), aktif di pecinta alam. Kalau untuk kepanitiaan, dia sukanya untuk keamanan. Sukanya yang bergaul dengan teman-teman parkiran, anak-anak sorseng,” kata Rurin, sapaannya.

Rurin bercerita, sorseng itu karena parkiran FH UGM saat itu atapnya masih menggunakan seng. “Jadi kita sering ngumpulnya di situ, sambil kegiatan mahasiswa, dulu namanya senat. Khusus angkatan 87 sering bikin pengajian, Walisongo,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
