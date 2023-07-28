Reunian Bareng Teman Kampus, Ganjar Pranowo: Saling Menyemangati dan Mengingatkan

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku senang bisa berkumpul dengan kawan-kawan satu angkatannya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM).

Ganjar yang juga Bacapres PDIP itu hadir di acara reuni FH UGM Angkatan 87 di Kota Semarang, Kamis (27/7/2023) malam. Ganjar memohon maaf kepada kawan-kawannya, sebab telat datang menghadiri undangan.

Acara dimulai sekira pukul 19.00 WIB, Ganjar baru hadir di lokasi sekira pukul 20.14 WIB, karena masih menyelesaikan beberapa pekerjaan termasuk hari itu Ganjar juga dari luar kota.

Saat datang, Ganjar langsung disambut hangat kawan-kawannya. Ganjar pun dengan ramah menyalami kawan-kawannya satu per satu, tidak ada yang ketinggalan. Kawan-kawannya berkerumun, beberapa mengabadikan momen dengan ponselnya, baik video maupun foto. Beberapa juga terlihat berfoto selfie. Ganjar meminta maaf atas keterlambatannya datang menghadiri undangan malam itu.

Sesaat setelah datang, Ganjar diminta naik panggung untuk memberikan sambutan. Ganjar sempat guyon. “Ini acara sebentar saja ya, sampai jam 1 malam aja ya he hehe, karena besok mau lari (acara lanjutan FH UGM 87). Besok mau lari atau jalan? 10 K aja ya,” kata Ganjar disambut gelak tawa.