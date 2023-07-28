Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Ketua Angkatan FH UGM 87: Ganjar Pranowo Sosok Setia pada Persahabatan

Eka Setiawan , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |03:00 WIB
Ketua Angkatan FH UGM 87: Ganjar Pranowo Sosok Setia pada Persahabatan
Ganjar Pranowo reunian (Foto: MPI)
SEMARANG – Ketua Angkatan Fakultas Hukum (FH) 87 Universitas Gadjah Mada (UGM) M. Zaki Siraj menyebut Ganjar Pranowo yang saat ini menjabat Gubernur Jateng sekaligus Bacapres dari PDIP sebagai sosok yang setia pada persahabatan.

Dia mengatakan itu saat menghadiri acara reuni FH UGM Angkatan 1987 di Kota Semarang, Kamis (27/7/2023) malam. Ganjar juga hadir pada kegiatan itu.

“Hari ini dia datang di undangan kami dalam rangka reuni, persahabatan. Rasanya tetap sama (persahabatan). Mas Ganjar selalu bilang kepada saya, kita berteman itu rasanya tetap sama antara dulu dan sekarang,” kata Zaki.

Dia, sebagai ketua angkatan, hingga hari ini mengaku berbangga hati menikmati perjalanan karir sahabatnya yakni Ganjar Pranowo, mulai dari anggota DPR 2 periode hingga saat ini menjabat Gubernur Jateng juga 2 periode. Zaki sendiri mengaku terlibat langsung menjadi tim advokasinya.

“Sebagai sahabat, hubungan kami kesetiaan. Kata ustaz saya, (dengan) sahabat harus baik. Mas Ganjar datang pada saat saya menikah, pada saat itu kita betul-betul baru lulus dari FH. Mas Ganjar adalah orang yang setia pada persahabatan,” bebernya pada reuni yang bertema “Mbiyen, Saiki, Sesuk, kekancan Saklawase”.

