HOME NEWS YOGYA

Duh! 3 Titik Gunungan Sampah Muncul di Alun-Alun Selatan Yogya

Erfan Erlin , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |15:40 WIB
Duh! 3 Titik Gunungan Sampah Muncul di Alun-Alun Selatan Yogya
Gunungan sampah di Alun-alun selatan Yogyakarta (Foto: Erfan Erlin)
A
A
A

YOGYAKARTA - Gunungan sampah mulai muncul di ikon pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Alasannya, warga sulit membuang sampah usai Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan ditutup.

Salah satunya adalah di Alun-alun Selatan Yogyakarta sejak Jumat (28/7/2023) pagi, sampah-sampah mulai terlihat dibuang di sisi selatan Alun-alun Selatan.

Tak hanya di tengah-tengah sisi selatan alun-alun Selatan Yogyakarta. Ternyata ada 2 titik lain nampak muncul sampah-sampah. Sampah-sampah tersebut diletakkan mepet dengan tembok sisi selatan Alun-alun Selatan.

Rizki, salah seorang penjaga warung kopi di sisi selatan Alun-alun Selatan Yogyakarta mengatakan, sampah tersebut baru muncul Jumat pagi. Karena sejak dia pulang Jumat dini hari, belum ada sampah di tempat tersebut.

"Baru tadi pagi munculnya," ujar dia, Jumat.

Dia mengaku tidak tahu siapa yang membuang sampah ke tempat tersebut. Namun, sepanjang yang dia tahu, warga yang membuang sampah ke tempat tersebut selalu membawa sepeda motor dan mengenakan helm.

Halaman:
1 2
      
