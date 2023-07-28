Advertisement
HOME NEWS JATENG

Buka Festival Lembutan Bansari, Ganjar Pranowo Janji Bantu Petani Tembakau

Didik Dono , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |03:23 WIB
Buka Festival Lembutan Bansari, Ganjar Pranowo Janji Bantu Petani Tembakau
Ganjar Pranowo buka Festival Lembutan Bansari (Foto: MPI)
TEMENGGUNG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuka Festival Lembutan Bansari yang ke-4 di Desa Campuranom, Temanggung, Jawa Tengah, Kamis 27 Juli 2023.

Dalam kesempatan itu, Ganjar Pranowo juga berdialog dengan petani tembakau. Bacapres Perindo itu pun dipasrahi nasib jutaan petani.

Petani tembakau berharap panen tahun ini dapat dibeli pabrikan dengan harga tinggi.

Para petani menobatkan Ganjar Pranowo sebagai senopati tembakau. Mereka berharap tahun depan Ganjar Pranowo menjadi ratu tembakau.

Salah satu petani tembakau, Ceper mengatakan bahwa Ganjar Pranowo dinilai sebagai sosok pemimpin yang mampu membawa petani tembakau lebih sejahtera. "Ganjar selalu memperjuangkan nasib para petani tembakau," kata dia.

Ganjar Pranowo mengatakan bahwa festival Lembutan Bansari merupakan upaya melestarikan tembakau.

Ia pun akan mendukung acara tersebut dengan selalu hadir di setiap gelaran.

"Masa panen kali ini dibarengi dengan kondisi cuaca yang bagus sehingga dapat menghasilkan produk tembakau yang bagus pula," kata dia.

