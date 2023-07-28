Advertisement
HOME NEWS JATENG

Festival Lembutan Bansari, Ganjar Bakal Berikan Pendampingan terhadap Petani Tembakau

Didik Dono , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |11:06 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (iNews/Didik Dono)
TEMANGGUNG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuka Festival Lembutan Bansari ke-4 di Desa Campuranom, Temanggung, Jawa Tengah, Kamis (27/7/2023). Dalam kesempatan itu, Ganjar menekankan perlu pendampingan kepada para petani tembakau.

Ganjar Pranowo mengatakan, festival Lembutan Bansari merupakan upaya untuk melestarikan tembakau. Ia akan mendukung acara tersebut dengan selalu hadir di setiap gelaran.

Ia menyebut, pada masa panen kali ini disertai kondisi cuaca yang bagus.

"Masa panen kali ini dibarengi dengan kondisi cuaca yang bagus sehingga dapat menghasilkan produk tembakau yang bagus pula," kata dia.

Ganjar berjanji bakal membantu petani tembakau agar bisa masuk ke pabrikan dan dijual dengan harga yang bagus agar para petani sejahtera.

"Selain berkomunikasi dengan pihak pabrik, penting juga dilakukan pendampingan kepada petani agar lebih modern dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman," ujarnya.

Sementara itu, salah satu petani tembakau, Ceper mengatakan Ganjar Pranowo sebagai sosok pemimpin yang mampu membawa petani tembakau lebih sejahtera.

"Ganjar selalu memperjuangkan nasib para petani tembakau," kata dia.

Petani tembakau berharap panen tahun ini dapat dibeli pabrikan dengan harga tinggi.

Para petani menobatkan Ganjar Pranowo sebagai senopati tembakau. Mereka berharap tahun depan Ganjar Pranowo menjadi ratu tembakau.

