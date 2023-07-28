Advertisement
HOME NEWS JATENG

Buntut Tragedi Tambang Banyumas, Ganjar Minta Semua Aktivitas Penambangan Didata!

Didik Dono , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |11:08 WIB
Buntut Tragedi Tambang Banyumas, Ganjar Minta Semua Aktivitas Penambangan Didata!
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (Foto: Didik Dono)
A
A
A

TEMANGGUNG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta semua pemerintah daerah untuk mendata aktivitas penambangan. Hal tersebut untuk mengantisipasi adanya musibah di areal pertambangan seperti yang terjadi di Banyumas.

"Kita akan minta cek semuanya, ada di mana, teman-teman bupati camat, kades untuk melaporkan hal seperti itu, sehingga sejak awal bisa kita edukasi," ujarnya, Kamis (27/7/2023).

Hal tersebut disampaikan bakal calon presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo itu usai meresmikan Masjid Almuttaqin di Dusun Muncar Lor. Desa Muncar, Kecamatan Gemawangm Temanggung.

Dengan cara tersebut, kata Ganjar, aktivitas pertambangan bisa dipantau sejak awal serta bisa sekaligus untuk sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan izin serta dampak yang bisa ditimbulkannya.

Untuk saat ini, peristiwa yang terjadi di area pertambangan di Banyumas masih dalam penanganan evakuasi terhadap korban. Musibah di Banyumas juga menjadi peringatan bagi semuanya yang berkaitan dengan tambang agar betul-betul menyiapkan segala sesuatu semenjak awal.

"Ini menjadi peringatan kepada semuanya, berkaitan pertambangan tolong betul-betul untuk siapkan segala sesuainya, kalau kemudian tanpa izin segala sesuatu bisa terjadi seperti ini," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
