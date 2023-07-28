Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Kualitas Tembakau Tinggi, Ganjar : Petani Tembakau Untung, Pabrikan Untung

Didik Dono , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |11:45 WIB
Kualitas Tembakau Tinggi, Ganjar : Petani Tembakau Untung, Pabrikan Untung
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (iNews/Didik Dono)
A
A
A

TEMANGGUNG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menginginkan pabrikan maupun petani tembakau saling untung. Petani mendapatkan harga jual yang tinggi dan pabrikan mendapat kualitas tembakau yang bagus.

Menurut Ganjar, hal ini harus dibangun demi kesejahteraan bersama.

“Ini yang bisa kita pakai agar saling menguntungkan. Petaninya untung pabrikannya untung. Komunikasi yang seperti ini harus kita bangun sama-sama sejahtera,” kata Ganjar usai menemui perusahaan pabrikan rokok, Kamis (27/7/2023) sore.

Ganjar meminta para petani untuk tetap menjaga kualitas tembakaunya. Ia menyebut, tembakau asli Temanggung memiliki kualitas yang bagus.

“Komitmen-komitmen yang dibangun antara pabrikan dan petani itu bagus tolong petani tembakaumu diamankan jangan dicampur macam-macam sehingga tembakau asli Temanggung yang kualitas tinggi itu biasanya memang jadi perhatian utama,” tutur Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177320//edamame-xSlI_large.jpg
Produk Karet hingga Edamame RI Diborong Singapura dan Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174194//purbaya-pbmo_large.jpg
Purbaya Siapkan Kawasan Industri Tembakau untuk Produsen Rokok Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173982//menkeu_purbaya-NE4h_large.jpg
Tembakau Gagal Panen, Purbaya: Petani Hubungi Pemerintah Bukan Himbara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/320/3172969//petani-ITSU_large.jpg
Cukai Rokok 2026 Tak Naik, Jadi Angin Segar Bagi Industri dan Petani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement