Kualitas Tembakau Tinggi, Ganjar : Petani Tembakau Untung, Pabrikan Untung

TEMANGGUNG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menginginkan pabrikan maupun petani tembakau saling untung. Petani mendapatkan harga jual yang tinggi dan pabrikan mendapat kualitas tembakau yang bagus.

Menurut Ganjar, hal ini harus dibangun demi kesejahteraan bersama.

“Ini yang bisa kita pakai agar saling menguntungkan. Petaninya untung pabrikannya untung. Komunikasi yang seperti ini harus kita bangun sama-sama sejahtera,” kata Ganjar usai menemui perusahaan pabrikan rokok, Kamis (27/7/2023) sore.

Ganjar meminta para petani untuk tetap menjaga kualitas tembakaunya. Ia menyebut, tembakau asli Temanggung memiliki kualitas yang bagus.

“Komitmen-komitmen yang dibangun antara pabrikan dan petani itu bagus tolong petani tembakaumu diamankan jangan dicampur macam-macam sehingga tembakau asli Temanggung yang kualitas tinggi itu biasanya memang jadi perhatian utama,” tutur Ganjar.