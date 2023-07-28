Jeannie Latumahina Sosialisasikan KTA Berasuransi Perindo di Kediri

KEDIRI - Ketua RPA Partai Perindo yang juga Bacaleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur, Jeannie Latumahina menggelar sosialisasi KTA Perindo berasuransi dalam kegiatan yang dihadiri oleh sejumlah komunitas yang ada di Jawa Timur, Kamis 27 Juli 2023.

Jeannie Latumahina didampingi oleh Bacaleg Perindo untuk DPRD Jatim dari Dapil 8, Ryan Yosep Tampubolon menyampaikan dan menjelaskan tentang fasilitas dan manfaat dari KTA Berasuransi Perindo.

Kata dia, Perindo memiliki sejumlah program dan gagasan yang bermanfaat bagi masyarakat secara langsung. Salah satunya dengan adanya program KTA Berasuransi Perindo.

Sosialisasi KTA Perindo berasuransi tersebut dihadiri para kader partai yang ada di Kediri, serta sejumlah komunitas ojek online.

"Sosialsiai KTA Perindo berasuransi dengan komunitas yang ada. Ada teman-teman dari ojol karena Perindo peduli nasib mereka dan apabila ada kecelakaan Perindo siap membantum," kata Jeannie Latumahina.