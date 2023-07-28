Sosialisasikan KTA Berasuransi Perindo ke Ojol, Bacaleg Perindo: Kami Siap Membantu!

KEDIRI - Ketua RPA Partai Perindo yang juga Bacaleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur, Jeannie Latumahina menggelar sosialisasi KTA Perindo berasuransi dalam kegiatan yang dihadiri oleh sejumlah komunitas yang ada di Jawa Timur, Kamis 27 Juli 2023.

Sosialisasi KTA Perindo berasuransi tersebut dihadiri para kader partai yang ada di Kediri, serta sejumlah komunitas ojek online.

"Sosialsiai KTA Perindo berasuransi dengan komunitas yang ada. Ada teman-teman dari ojol karena Perindo peduli nasib mereka dan apabila ada kecelakaan Perindo siap membantu," kata Jeannie Latumahina.

Dia mengatakan bahwa Partai Perindo menargetkan memberikan 200 ribu KTA Perindo berasuransi dan akan dibagikan kepada masyarakat.

"Kami targetkan 200 ribu KTA dan malam hari ini sudah dibagikan ke semua caleg dan untuk Kediri ada 20 ribu dan kami akan cetak dan bagikan lagi," katanya.

Jeannie Latumahina didampingi oleh Bacaleg Perindo untuk DPRD Jatim dari Dapil 8, Ryan Yosep Tampubolon menyampaikan dan menjelaskan tentang fasilitas dan manfaat dari KTA Berasuransi Perindo.