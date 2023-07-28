Advertisement
HOME NEWS JATIM

Ribuan Pendekar PSHT Padati Surabaya, 1.738 Personel Diterjunkan Antisipasi Gesekan

Masdarul Khoiri , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |10:54 WIB
Ribuan Pendekar PSHT Padati Surabaya, 1.738 Personel Diterjunkan Antisipasi Gesekan
Foto: dok PSHT
SURABAYA-Polrestabes Surabaya mengamankan kegiatan pengesahan warga baru Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di Kodiklatal, Tanjung Perak, Jumat (28/7/2023) malam.

Kegiatan ini diperkirakan dihadiri 1.053 pendekar PSHT. Sebanyak 1.738 personel diterjunkan di penjuru Kota Surabaya. Kekuatan tersebut terdiri dari Polrestabes Surabaya, TNI AD, Gartap, dan Polda Jatim.

"Total personel yang kami terjunkan1.738 orang," ujar Kasi Humas Polrestabes Surabaya, AKP Haryoko kepada MPI.

Dikatakannya, kekuatan tersebut terdiri dari 130 personel TNI, 548 personel Polda Jatim, 534 personel dari Polrestabes Surabaya dan polsek jajaran sebanyak 526 personel.

Untuk kelancaran kegiatan tahunan ini, polisi juga melakukan penyekatan di 18 pos. Di antaranya Bundaran Waru, MERR Gunung Anyar, Terminal Benowo, Pondok Candra, depan JMP. "Semua pintu masuk kota dilakukan penyekatan," imbuhnya.

Selain itu, katanya, Polrestabes Surabaya juga menyiagakan tiga pos bergerak. Ketiganya adalah Pos Siola Jalan Tunjungan, Pos Depan KBS, dan Pos Patung Kuda Jalan HR Muhammad.

Pihaknya mengimbau masyarakat untuk berhati-hati agar tidak terjebak macet dan diharapkan menjaga ketertiban serta menjaga keamanan. "Kami mohon partisipasi masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan kota Surabaya,"tutupnya.

Sekadar diketahui, Ketua Perwakilan Pusat PSHT Jatim, Heri Sugeng mengimbau untuk ketua cabang PSHT dapat memberitahukan saudara-saudara di kota kabupaten masing-masing agar tidak mendatangi tempat pengesahan.

