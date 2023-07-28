Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Berikan Program yang Bermanfaat, Partai Perindo Targetkan 200.000 KTA Berasuransi Perindo ke Ojol

Afnan Subagio , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |11:20 WIB
Berikan Program yang Bermanfaat, Partai Perindo Targetkan 200.000 KTA Berasuransi Perindo ke Ojol
Ketua RPA Perindo Jeannie Latumahina (Foto: MPI)
A
A
A

KEDIRI Partai Perindo menargetkan memberikan 200 ribu KTA Perindo berasuransi dan akan dibagikan kepada masyarakat.

Hal ini diungkapkan Ketua RPA Partai Perindo yang juga Bacaleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur, Jeannie Latumahina saa menggelar sosialisasi KTA Perindo berasuransi dalam kegiatan yang dihadiri oleh sejumlah komunitas yang ada di Jawa Timur, pada Kamis (27/7/2023).

"Kami targetkan 200 ribu KTA dan malam hari ini sudah dibagikan ke semua caleg dan untuk Kediri ada 20 ribu dan kami akan cetak dan bagikan lagi," katanya.

Sosialisasi KTA Perindo berasuransi tersebut dihadiri para kader partai yang ada di Kediri, serta sejumlah komunitas ojek online.

"Sosialisasi KTA Perindo berasuransi dengan komunitas yang ada. Ada teman-teman dari ojol karena Perindo peduli nasib mereka dan apabila ada kecelakaan Perindo siap membantu," lanjutnya.

Jeannie Latumahina didampingi oleh Bacaleg Perindo untuk DPRD Jatim dari Dapil 8, Ryan Yosep Tampubolon menyampaikan dan menjelaskan tentang fasilitas dan manfaat dari KTA Berasuransi Perindo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement