HOME NEWS JATIM

Peduli Rakyat Kecil, DPD Partai Perindo Surabaya Bagikan Gerobak Pada Penjual Penyetan

Lukman Hakim , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |14:55 WIB
Peduli Rakyat Kecil, DPD Partai Perindo Surabaya Bagikan Gerobak Pada Penjual Penyetan
A
A
A

SURABAYA - DPD Partai Perindo Surabaya membagikan gerobak gratis Novi Prasetyono Hadi (34), penjual penyetan di Jalan Dukuh Pakis V/33, Kelurahan/Kecamatan Dukuh Pakis. Gerobak tersebut merupakan bantuan Bacaleg Partai Perindo untuk DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur 1 (Surabaya dan Sidoarjo), Angela Tanoesoedibjo.

Gerobak tersebut diserahkan langsung oleh Ketua DPD Partai Perindo Surabaya, Denny Mahendra dengan didampingi, Sekretaris DPD Partai Perindo Surabaya, Gunawan STh dan Bendaraha DPD Partai Perindo Surabaya, Michael SH, MH. "Pembagian gerobak ini tujuannya membantu para pelaku UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) agar bisa semakin berkembang," kata Ketua DPD Partai Perindo Surabaya, Denny Mahendra, usai penyerahan gerobak, Jumat (28/7/2023).

Menurut calon legislatif (caleg) dari dapil 2 Surabaya ini, UMKM di Surabaya cukup banyak. Data dari Pemkot Surabaya menunjukkan, jumlah total UMKM di Kota Surabaya mencapai 60.000 lebih. Dari jumlah itu, yang terdaftar di dinas sebanyak 13.441 UMKM. Sedangkan yang terdaftar di kecamatan sebanyak 45.566 UMKM. "Kami membantu untuk mengganti gerobak milik pelaku UMKM yang sudah rusak. Kami harap, dengan adanya gerobak baru, pendapatan mereka bisa meningkat," ujar Denny.

Halaman:
1 2
      
