Jeannie Latumahina Sosialisasikan KTA Berasuransi Perindo di Tulungagung

TULUNGANGUNG – Ketua RPA Partai Perindo yang juga Bacaleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur, Jeannie Latumahina mengadakan sosialisasi dan pengaktifan kartu anggota asuransi.

Kegiatan ini dilaksanakan di rumah salah satu bacaleg dari DPRD Kabupaten Tulungagung, Bogi Winarno di jalan Sudirman, Tulungagung.

Acara tersebut di hadiri warga masyarakat yang ingin bergabung ke Partai Perindo, serta bacaleg DPRD Kabupaten Blitar.

Jeannie dan Bogi Winarno memberikan informasi terkait dengan pengaktifan dan penggunaan kartu asuransi, warga sangat antusias mendengarkan penyampaian tentang KTA asuransi.

“Dengan adanya kartu asuransi dari Partai Perindo bisa bermanfaat bagi masyarakat,” kata Jeannie, Jumat (28/7/2023).