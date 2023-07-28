Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Jeannie Latumahina Sosialisasikan KTA Berasuransi Perindo di Tulungagung

Anang Agus Faisal , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |21:54 WIB
Jeannie Latumahina Sosialisasikan KTA Berasuransi Perindo di Tulungagung
Ketua RPA Perindo, Jeannie Latumahina saat sosialisasi KTA Perindo (foto: tangkapan layar)
A
A
A

TULUNGANGUNG – Ketua RPA Partai Perindo yang juga Bacaleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur, Jeannie Latumahina mengadakan sosialisasi dan pengaktifan kartu anggota asuransi.

Kegiatan ini dilaksanakan di rumah salah satu bacaleg dari DPRD Kabupaten Tulungagung, Bogi Winarno di jalan Sudirman, Tulungagung.

Acara tersebut di hadiri warga masyarakat yang ingin bergabung ke Partai Perindo, serta bacaleg DPRD Kabupaten Blitar.

Jeannie dan Bogi Winarno memberikan informasi terkait dengan pengaktifan dan penggunaan kartu asuransi, warga sangat antusias mendengarkan penyampaian tentang KTA asuransi.

“Dengan adanya kartu asuransi dari Partai Perindo bisa bermanfaat bagi masyarakat,” kata Jeannie, Jumat (28/7/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement