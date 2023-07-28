Advertisement
HOME NEWS JATIM

Sosialisasi KTA Asuransi Perindo, Jeannie Latumahina: Semoga Bermanfaat untuk Masyarakat

Anang Agus Faisal , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |22:07 WIB
Sosialisasi KTA Asuransi Perindo, Jeannie Latumahina: Semoga Bermanfaat untuk Masyarakat
Ketua RPA Perindo, Jeannie Latumahina saat sosialisasi KTA Perindo (foto: tangkapan layar)
A
A
A

TULUNGANGUNG – Ketua RPA Partai Perindo yang juga Bacaleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur, Jeannie Latumahina mengadakan sosialisasi dan pengaktifan kartu anggota asuransi di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

Acara tersebut di hadiri warga masyarakat yang ingin bergabung ke Partai Perindo, serta bacaleg DPRD Kabupaten Blitar.

Jeannie memberikan informasi terkait dengan pengaktifan dan penggunaan kartu asuransi, warga sangat antusias mendengarkan penyampaian tentang KTA asuransi.

“Dengan adanya kartu asuransi dari Partai Perindo bisa bermanfaat bagi masyarakat,” kata Jeannie, Jumat (28/7/2023).

Ia pun menambahkan pihaknya akan terjun langsung ke masyarakat untuk memberikan penyuluhan perihal KTA Asuransi Perindo kepada masyarakat yang sudah mendaftar.

“Kami akan turun langsung masyarakat yang sudah di daftar KTA Perindo di Tulungagung,” bebernya.

